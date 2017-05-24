于素秋活倫墓園出殯 致親送最後一程（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

香港著名武打影星于素秋週二出殯，20多名親友送她最後一程。

與家奠禮一樣，于素秋的葬禮在Colma市的活倫墓園舉行，靈堂裏的佈置簡潔，兩側放滿了花牌，于素秋的遺照及靈柩放在靈堂的中央，週二亦不設有瞻仰遺容的環節。

由於于素秋生前信奉佛教，家人在靈堂的中央放置了祭壇，並請了和尚為于素秋誦經。

儀式的中段，家人燒祭品給于素秋，希望他們的心意能隨輕煙送到于素秋的心中。

于素秋長女麥文玉（Lu Mak）說：”媽媽曾經是大明星，一日拍三組戲，早上、中班然後晚班，實在是很努力，為了她的電影生涯付出很多，自從她息影後，她就是家庭主婦，是沒有可能見不到她，所以她每一個形象，每一個我們都很深入，我們很想念媽媽，但知道這件事情是要發生，變了不用等現在，一直都在心中，根本是日日都在心中。”

至於由于素秋爸爸于占元一手創立的”七小福”，週一及週二的儀式亦由綽號”元年”的劉曼雲代表出席。

劉曼雲說：”因為今天是送師姐上山，是最後一程，尤其是我們的師兄弟都在香港，我就盡我最後一個責任，最後一份心意，送師姐上山，希望她一路好走。”

誦經儀式完結後，于素秋的靈柩在家人的陪同下由靈堂運出，準備運上山土葬。

到了真正離別的一刻，于素秋的5名子女及兩個孫終於忍不住，哭著送別于素秋。

于素秋的家人表示，葬禮收到的所有帛金將會全數捐給慈善機構，而于素秋會長眠於活倫墓園，在她丈夫麥炳榮的旁邊。

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