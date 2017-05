于素秋活倫墓園出殯 致親送最後一程（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

香港著名武打影星于素秋週二出殯,20多名親友送她最後一程。

與家奠禮一樣,于素秋的葬禮在Colma市的活倫墓園舉行,靈堂裏的佈置簡潔,兩側放滿了花牌,于素秋的遺照及靈柩放在靈堂的中央,週二亦不設有瞻仰遺容的環節。

由於于素秋生前信奉佛教,家人在靈堂的中央放置了祭壇,並請了和尚為于素秋誦經。

儀式的中段,家人燒祭品給于素秋,希望他們的心意能隨輕煙送到于素秋的心中。

于素秋長女麥文玉(Lu Mak)說:”媽媽曾經是大明星,一日拍三組戲,早上、中班然後晚班,實在是很努力,為了她的電影生涯付出很多,自從她息影後,她就是家庭主婦,是沒有可能見不到她,所以她每一個形象,每一個我們都很深入,我們很想念媽媽,但知道這件事情是要發生,變了不用等現在,一直都在心中,根本是日日都在心中。”

至於由于素秋爸爸于占元一手創立的”七小福”,週一及週二的儀式亦由綽號”元年”的劉曼雲代表出席。

劉曼雲說:”因為今天是送師姐上山,是最後一程,尤其是我們的師兄弟都在香港,我就盡我最後一個責任,最後一份心意,送師姐上山,希望她一路好走。”

誦經儀式完結後,于素秋的靈柩在家人的陪同下由靈堂運出,準備運上山土葬。

到了真正離別的一刻,于素秋的5名子女及兩個孫終於忍不住,哭著送別于素秋。

于素秋的家人表示,葬禮收到的所有帛金將會全數捐給慈善機構,而于素秋會長眠於活倫墓園,在她丈夫麥炳榮的旁邊。

更多新聞:

于素秋家奠禮週一舉行 兒子稱遺容安祥(視頻)

于素秋兒子接受專訪 細說心目中的母親(視頻)

七小福成員劉曼雲憶于素秋當紅時點滴(視頻)

香港武俠片女星于素秋病逝 享年88歲

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。