賭城血案死傷枕藉 男護士為救妻喪命（視頻）

【KTSF 林佩樺報導】

拉斯維加斯這次發生的槍擊事件,有不少遇難者來自加州,也有一名田納西州的男護士,為了救妻子而喪命。

鐘聲響起,為這次拉斯維加斯槍擊事件的死難者哀悼。

29歲的Sonny Melton就是其中一名遇難者,他的妻子描述,在田納西州擔任護士的Sonny,當時為了抓著妻子逃跑,背部被子彈擊中因而喪命。

來自加州的Jenny Parks是幼稚園老師,有兩個孩子。

另一名死者Rachel Parker也來自加州,她在警察局擔任技術員。

在CNN公布的事發影片中,其中一名男子在掃射的當下站直身軀,朝槍手的位置比中指,比完後隨即坐下,這段影片在網路流傳,引起網友熱議。

此外,奧蘭多夜店大規模槍擊事件的倖存者,週一齊聚一堂,穿戴倖存者T恤和帽子,對這次的生還者表示支持,並希望能提供他們精神上的輔導,因為接下來每天醒來都會很難過。

