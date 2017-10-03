賭城血案死傷枕藉 男護士為救妻喪命（視頻）

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【KTSF 林佩樺報導】

拉斯維加斯這次發生的槍擊事件，有不少遇難者來自加州，也有一名田納西州的男護士，為了救妻子而喪命。

鐘聲響起，為這次拉斯維加斯槍擊事件的死難者哀悼。

29歲的Sonny Melton就是其中一名遇難者，他的妻子描述，在田納西州擔任護士的Sonny，當時為了抓著妻子逃跑，背部被子彈擊中因而喪命。

來自加州的Jenny Parks是幼稚園老師，有兩個孩子。

另一名死者Rachel Parker也來自加州，她在警察局擔任技術員。

在CNN公布的事發影片中，其中一名男子在掃射的當下站直身軀，朝槍手的位置比中指，比完後隨即坐下，這段影片在網路流傳，引起網友熱議。

此外，奧蘭多夜店大規模槍擊事件的倖存者，週一齊聚一堂，穿戴倖存者T恤和帽子，對這次的生還者表示支持，並希望能提供他們精神上的輔導，因為接下來每天醒來都會很難過。

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