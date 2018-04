By

東灣佛利蒙市(Fremont)一間便利店售出週三派彩的SuperLotto Plus頭獎彩券,幸運兒贏得2,700萬元獎金。

這張彩票是在Grimmer大道43500號ARCO加油站的ampm便利店售出,彩票猜中全部6個號碼,分別是18、1、32、25、9,Mega號碼17。

幸運兒尚未現身領獎,他可以選擇一次過領取1,660萬獎金,或分30年領取足額的2,700萬元獎金。

售出中獎彩券的便利店,則獲得135,000元獎金。

