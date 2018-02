美國華人巨富黃馨祥以5億收購洛杉磯時報（視頻）

By

【KTSF 林佩樺報導】

美國華人巨富的黃馨祥(Patrick Soon-Shiong)以5億美元,買下西岸的報業巨頭洛杉磯時報以及聖地牙哥聯合論壇。

據報導,行醫出身的華裔企業家黃馨祥以近5億美元,向Tronc出版公司買下旗下的洛杉磯時報以及聖地牙哥聯合論壇報。

洛杉磯時報近幾個月負面新聞不斷,母公司刪砍預算導致員工不滿,公司內部離職率高,主要編即紛紛離職外,也傳出行政總裁被控職場性騷擾。

根據福布斯估算,黃馨祥擁有119億元個人資產,堪稱洛杉磯市首富,以及世界上最有錢的華裔醫生。

黃馨祥出生於南非,父母在二戰期間從廣東台山移民到南非,他在南非是執業醫生,至70年代移民到美國,繼續行醫,後來靠研發治癌藥品、開設醫藥公司致富。

黃馨祥是洛杉磯時報母公司Tronc的第二大股東和董事會副主席,他也持有美國職籃洛杉磯湖人隊的股份。

