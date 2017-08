【i-CABLE】

2028年夏季奧運會將由美國洛杉磯主辦。

洛杉磯原本跟法國巴黎一起競逐2024年奧運主辦權,國際奧委會上月中決定,若兩個城市同意舉辦奧運先後次序,9月在秘魯利馬開會時,會同時決定2024及2028年奧運主辦權花落誰家。

洛杉磯市政府週一跟國際奧委會達成協議,改為申辦2028年奧運,國際奧委會隨即向洛杉磯發出主辦城市合約。

巴黎市長伊達爾戈歡迎洛杉磯舉辦2028年奧運,會繼續跟國際奧委會磋商,沒有表明巴黎是否已穩奪2024年奧運主辦權。

