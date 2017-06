By

【KTSF】

南加州洛杉磯一名華裔消防員,上週六在集訓時,從雲梯掉下重傷危殆,延至週一傷重不治,死後遺下妻兒。

遇害的消防員名叫Kelly Wong,現年29歲,當局尚未公布意外的細節,當時雲梯是從消防車升起,架在一幢大廈外牆,當局仍在調查事故起因。

Wong駐守西洛杉磯市消防局,原定本月下旬調配到市中心消防局駐守。

Wong掉下後,同僚和醫護人員已即時為他急救。

Wong於2015年在洛杉磯消防局學院畢業,是班中最優秀的學員。

Wong死後遺下妻子Danielle和初生兒子Colton。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。