【KTSF 劉瑩報導】

根據加州公共衛生局的消息,來自南加州洛杉磯的一家公司 ,正在回收一款由鹿茸製作的茶飲,原因在於有兩人飲用後感到不適。

州衛生部門週一表示,該款茶飲受到肉毒桿菌的污染,目前正調查橙縣兩名居民的中毒情況。

當局表示,涉事的美國鹿茸進出口公司在加州、佛羅尼達州、伊利諾伊州、馬里蘭州、北卡萊納州、德州 以及維珍尼亞州向針灸師及其他人出售該款產品。

有問題的產品為6乘4英吋塑料包裝,上面印有韓文及鹿的圖案。

衛生部門表示,肉毒桿菌初期中毒症狀包括視力模糊、咽喉腫痛、肌肉痲痹及吞嚥困難等。

