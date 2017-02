By

【KTSF 梁秋玉報導】

2016年加州最安全城市排名出爐,灣區都有哪些城市上榜呢?

由SafeWise網站公佈的2016年加州最安全的50個城市報告顯示,排前三名的最安全城市都在南加州,而且都是不起眼的小鎮。

排第一的是Imperial,距離墨西哥邊界不到30分鐘車程,一年的暴力罪案只有13宗,財物包括入屋盜竊的犯罪率是不到3%。

而南灣城市Los Altos Hills則排名第四,中半島Hillsborough排第五,東灣Moraga、Clayton、Orinda及San Ramon分別排名第9到第12。南灣Saratoga則排名第14。

加州最安全城市排名主要是根據城市人口及犯罪率的比例得出評級,而加州排名最不安全的城市頭兩名都在東灣,分別是Emeryville和奧克蘭。

