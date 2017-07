By

【KTSF 梁秋玉報導】

南灣Los Altos市一名華裔針灸師,涉嫌欺詐保險公司,日前遭Santa Clara縣地檢處起訴。

控方表示,2014年12月,一對夫婦舉報53歲的針灸師Aifeng Su,向他們的保險公司索取治療費,但他們並沒有接受過Su所說的治療。

Su索取超過60次治療費,保險公司向Su支付了合共約12,000元,Su被控造假和欺詐兩項控罪,並於週三出庭,一旦定罪最高刑罰是判監6年。

