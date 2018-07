墨西哥大選洛佩斯宣告勝選 成數十年來首位左翼總統

By

【i-CABLE】

墨西哥大選初步點票結果顯示,墨西哥城前市長洛佩斯得票過半,將成為國家數十年來首位左翼總統,洛佩斯表示,杜絕貪腐是新政府的首要任務。

洛佩斯在墨西哥城一個廣場出席慶祝集會,初步點票結果顯示,洛佩斯獲得過半選票,令這名立場左傾、第三度挑戰總統寶座的前市長初嘗勝利的滋味。

墨西哥近年經濟疲弱,現政府多名官員被指貪腐、毒品及暴力問題嚴重,打著改革旗號的洛佩斯選前民調已領先其他候選人。在票站調查結果出爐後,洛佩斯到一間酒店會見支持者,沿途表現親民,不少民眾希望近距離接觸,亦未有遭到太大阻止。

洛佩斯表示,杜絕貪腐及重整司法制度是新政府的首要任務,而消除貧窮是對抗罪案的最有效方法。洛佩斯又表示會與美國在相互尊重的基礎上探索新關係,但他強調一定會保護在美國工作的同胞。

現任總統培尼亞發表電視講話,祝賀洛佩斯勝選,表示現政府會全力支持交接工作,二人將於周二會面。

洛佩斯兩名主要對手執政黨推舉的米德,以及國家行動黨推舉的39歲律師安納亞均已宣告敗選。

不過,國家行動黨有望成為同日舉行的國會選舉最大贏家,票站調查顯示,國家行動黨在參眾兩院都可望取得過半議席,意味培尼亞領導的執政聯盟將同時失去總統及國會控制權。

