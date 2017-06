倫敦住宅大廈爆沖天大火 至少6死

By

【KTSF 陳令楠報導】

英國倫敦西部一幢24層高住宅大廈發生沖天大火,當局指大火導致最少6人死亡,並相信死亡人數將不斷上升。

大火在當地週三凌晨約1時發生,整幢大廈陷入火海,消防不斷射水灌救,有住客把多張床單打結,綁成長繩,試圖爬下地面,部份居民走到窗邊求救。

大廈內濃煙密佈,有目擊者稱看見有人被困,一名被困在9樓或10樓單位的女子,向樓下的人示意要將手上的嬰孩由窗口擲下,要求樓下的人幫忙拯救,該嬰兒最終由樓下一名男子接著。

據報,大廈住了120戶居民,多名居民仍然下落不明,至少64人送院,其中20人情況嚴重。

起火原因仍在調查中,事發大廈建於1970年代去年完成翻新工程,耗資1,000萬英鎊,包括在外牆鋪設絕緣物料。

多名目擊者指,正正是這新鋪設的絕緣物料助長火勢,15分鐘內由低層燒到上24樓。

當局從附近4個區抽調消防員救火,現場有超過200名消防人員,但大火直至現在都仍未被救熄。

目前仍在冒出大量濃煙,大廈牆身嚴重熏黑,多個單位窗框變形,大廈更有倒塌的危險。

