英國恐襲兇徒曾多次犯案 曾被調查是否涉極端主義

【KTSF 游瑋珊報導】

英國倫敦週三造成包括兇徒在內5人死亡的恐怖襲擊,極端組織伊斯蘭國承認責任,警方突襲全國最少6處地點拘捕最少5男3女。

襲擊發生後一天,事發的第一現場西敏橋解封,兇徒週三先駕車剷上橋上的行人路。

警方證實,枉死的途人包括一名美國遊客,來自猶他州54歲的Kurt Cochran,他的妻子也受重傷送院,其他傷者來自11個國家,包括一名中國公民。

國會大樓外就有人放置鮮花,向殉職警員Keith Palmer致意,國會裡恢復正常運作,會前議員為死者默哀。

首相文翠珊再次強調,他們不怕威脅:”今天我們如常碰面,有如我們的先祖,世世代代也會如此,要釋出簡單的訊息,我們並不懼怕。”

在事件中最終被擊斃的兇徒身份也逐漸曝光,警方透露,涉案52歲的Khalid Masood在英國出生,自83年起的20年來,有多次襲擊、持械和擾亂公眾秩序等刑事紀錄,警方也曾調查過他是否涉及極端主義,但事前並不在監察名單上。

事發後警方突擊兇徒去年在伯明翰短住了5個月的寓所,他的鄰居表示,兇徒已婚,有一名看似6歲左右的孩子,一直不覺得他行為有異。

鄰居Iwona Romek說:”就如一般家庭,他早上帶孩子上學,打理花園,我多次看到他在剪草,或是購物後回家。”



警方也在伯明翰其他地點,以至倫敦和威爾斯多處行動,調查兇徒背後是否還有支援網絡。

