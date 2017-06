英國住宅大廈奪命火災 警方或起訴誤殺

By

英國倫敦住宅大廈火災,警方相信,是低層單位一個雪櫃最先起火,至於大廈外牆鋪設的絕緣物料,再確定是不符合防火安全標準,警方考慮起訴相關人士誤殺。

這場英國自二戰以來最嚴重火災。警方經逾一星期調查首次較詳細地交代進展。火警當天已有居民表示,最先是4樓一名男住客報稱單位內雪櫃起火,通知鄰居疏散,調查與口供吻合。

目前調查所知,最先起火的是惠而浦旗下品牌 Hotpoint 的雙門雪櫃。2009年停產前,在英國售出64,000部。警方相信火警不涉及人為,當局已委託專家及聯絡生產商做安全測試,暫時毋須回收,用戶可繼續如常使用。

警方檢走大廈外牆絕緣物料做防火安全測試,全部不及格。火警已相信導致79人死亡,警方正循所有刑事方向調查,考慮起訴相關人士誤殺罪名。

由於大廈可能有住戶非法分租,或有非法移民留宿,警方呼籲任何人若知道火警時有誰在現場,盡快聯絡警方。

內政部已保證,不追究有關人士非法居留身份。至於現場的鑑證和法證工作,估計要到年底才完成。

