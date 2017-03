英國警方公開襲擊者照片 犯案前一晚仍有說有笑

By

【KTSF 劉瑩報導】

英國警方公佈襲擊者的身分和照片,他是52歲男子Khalid Masood,有多次犯罪紀錄並曾入獄,據報他在恐襲發生前一晚,心情相當愉快,與人有說有笑,完全不覺他有襲擊意圖。

Masood在英國出生,曾使用不同的名字,長大後才開始信奉伊斯蘭教。

當地傳媒報導,他曾經做過英語老師,但在事發前並無情報顯示他有襲擊的意圖。

據報導,在恐襲發生前一晚,他在Brighton市的Preston Park酒店渡宿,酒店經理Sabeur Toumi當晚有與他對話,稱他似乎異常外向,對話中有講及他的家人,說他父親病重。

Toumi接受Sky News訪問時稱,他舉止正常,也很友善,他們花了約5至10分鐘交談,談及他的背景,期間他有講笑話,心情不俗。

另外,警方已再就恐襲拘捕多2人,目前被扣查人士已增至10人。

恐襲事故中再有一名75歲男傷者不治,連同疑兇在內,恐襲死亡人數增至5人。

