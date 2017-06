倫敦橋恐襲警方拘12人 文翠珊促打擊伊斯蘭極端主義

By

【KTSF 崔凱橋報導】

英國再次發生恐怖襲擊,是兩個幾月來第3宗,恐怖組織伊斯蘭國隨後承認發動襲擊,首相文翠珊召開緊急會議,她指國家再次遭受野蠻的襲擊,但國家的民主進程不會因此被影響。

文翠珊說:”是時候(對恐怖主義)說夠了,我們相信,我們正在面對新一輪威脅,恐怖主義彼此滋生,恐怖分子受影響而策動襲擊。”

文翠珊亦稱,她支持警方即場射殺兇徒,又指,需要加大力度打擊伊斯蘭極端主義。

當地時間週六晚上,英國倫敦橋地區3名男子駕駛貨車,衝上倫敦橋行人路,撞倒多名途人,再持刀闖入酒吧、追斬顧客,至少7人死亡,48人受傷。

警方8分鐘後到場,擊斃3名兇徒,英國警方週一宣佈,已經確認兇徒身份,警方隨後亦拘捕懷疑涉事的12人進行調查。

