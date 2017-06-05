倫敦橋恐襲警方拘12人 文翠珊促打擊伊斯蘭極端主義

【KTSF 崔凱橋報導】
英國再次發生恐怖襲擊，是兩個幾月來第3宗，恐怖組織伊斯蘭國隨後承認發動襲擊，首相文翠珊召開緊急會議，她指國家再次遭受野蠻的襲擊，但國家的民主進程不會因此被影響。
文翠珊說：”是時候（對恐怖主義）說夠了，我們相信，我們正在面對新一輪威脅，恐怖主義彼此滋生，恐怖分子受影響而策動襲擊。”
文翠珊亦稱，她支持警方即場射殺兇徒，又指，需要加大力度打擊伊斯蘭極端主義。
當地時間週六晚上，英國倫敦橋地區3名男子駕駛貨車，衝上倫敦橋行人路，撞倒多名途人，再持刀闖入酒吧、追斬顧客，至少7人死亡，48人受傷。
警方8分鐘後到場，擊斃3名兇徒，英國警方週一宣佈，已經確認兇徒身份，警方隨後亦拘捕懷疑涉事的12人進行調查。
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