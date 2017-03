中國公廁免費供應廁紙 民眾不客氣瘋搶（視頻）

By

【i-CABLE】

駐中國衣食住行均需重新適應,就連如廁也不例外,先要練好馬步,確保自己用蹲廁時不會腿軟,亦要習慣外面的洗手間不一定有廁紙。

遇著公廁有免費廁紙,發達了!人人都不落後不停取廁紙。你看他,剛拿完一堆擦完手扔掉,臨走前再多拿一次帶走。她就更誇張,長長一條廁紙不好帶,她就一路走一邊摺起收好,留作後用。她則豪邁地拉出一條長長的廁紙,拉得好像拉麵一樣,隨時夠長跳一回絲帶舞。

人人都毫不留情拿廁紙,難為清潔工人又要洗廁所,又要頻頻換廁紙,一換完,又有人等著瘋狂搶廁紙。清潔工人指每次換廁紙後,他們都有詳細登記,平均每半小時就要換一次,一天要用二、三十卷,一個月要用上千卷。

這些廁紙屬免費,即使你整卷拿走,亦很難說你是偷竊,但有否考慮其他人,人有三急時沒廁紙的感受呢,所以奉勸大家一句,在內地如廁還是自備紙巾更穩當。

