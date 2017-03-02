中國公廁免費供應廁紙 民眾不客氣瘋搶（視頻）

By

【i-CABLE】

駐中國衣食住行均需重新適應，就連如廁也不例外，先要練好馬步，確保自己用蹲廁時不會腿軟，亦要習慣外面的洗手間不一定有廁紙。

遇著公廁有免費廁紙，發達了！人人都不落後不停取廁紙。你看他，剛拿完一堆擦完手扔掉，臨走前再多拿一次帶走。她就更誇張，長長一條廁紙不好帶，她就一路走一邊摺起收好，留作後用。她則豪邁地拉出一條長長的廁紙，拉得好像拉麵一樣，隨時夠長跳一回絲帶舞。

人人都毫不留情拿廁紙，難為清潔工人又要洗廁所，又要頻頻換廁紙，一換完，又有人等著瘋狂搶廁紙。清潔工人指每次換廁紙後，他們都有詳細登記，平均每半小時就要換一次，一天要用二、三十卷，一個月要用上千卷。

這些廁紙屬免費，即使你整卷拿走，亦很難說你是偷竊，但有否考慮其他人，人有三急時沒廁紙的感受呢，所以奉勸大家一句，在內地如廁還是自備紙巾更穩當。

更多新聞：

舊金山圖書館收回過期未還書 遲了足足100年（視頻）

頒錯最佳電影獎 奧斯卡超尷尬下落幕

緬甸中資廠遭打砸搶劫 有華工被禁錮

(Copyright 2017 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。