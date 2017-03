加州擬加汽油稅及汽車登記費 集資60億整修道路

By

年初開始的冬季風暴,至今已經造成加州許多道路嚴重受損,加上年久失修,有州參議員提出SB1法案,來整修加州的道路。

今年的冬季風暴造成灣區道路嚴重受損,東灣580號公路上出現超大坑洞,有汽車的擋風玻璃破裂,也是因為道路坑洞所造成的。

加州參議員Jim Beall說:”近期的冬季風暴,加州公路局最新報告,今年頭兩個月就花了6億,加州道路修理基金在風暴季節結束前,會花上數十億甚至更多。”

位於聖荷西市River Glen公園旁邊的Bird大街,在短短的路段,路面上就有許多坑洞,根據統計,加州的駕駛人因為路面坑洞造成的損害,每年花的維修費就要將近1,000元。

其中又以舊金山及東灣奧克蘭市(屋崙)的駕駛人花最多錢,每年平均花978元,維修因為道路坑洞造成的汽車損壞,聖荷西駕駛人是863元,南加州洛杉磯駕駛人每年平均花892元,道路坑洞也不利駕駛人本身。

聖荷西市長Sam Liccardo說:”這是嚴重的安全問題,導致每部車一年花800元修理,我們要把路修好,聖荷西的道路維修已積壓近6億元,若不修理,這數字還會飆升。”

矽谷領導集團主席Carl Guardino說:”在本縣北邊,有錢的山景城,在坑洞種花看似路上開花,就像Los Altos,富有的Sunnyvale。”

加州參議員提出SB1提案,建議增加每年60億的稅收,用來改善加州交通基礎設施,第一年每加侖汽油加稅6美分,第二年增加9美分,到第三年增加12美分。

目前加州的汽油稅已經是全美最高之一,每加侖58美分左右。

此外,SB1提案還將汽車牌照註冊費增加38元,估計大約十年才能夠彌補加州道路維修所缺的經費。

