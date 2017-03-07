加州擬加汽油稅及汽車登記費 集資60億整修道路

【KTSF 萬若全報導】
年初開始的冬季風暴，至今已經造成加州許多道路嚴重受損，加上年久失修，有州參議員提出SB1法案，來整修加州的道路。
今年的冬季風暴造成灣區道路嚴重受損，東灣580號公路上出現超大坑洞，有汽車的擋風玻璃破裂，也是因為道路坑洞所造成的。
加州參議員Jim Beall說：”近期的冬季風暴，加州公路局最新報告，今年頭兩個月就花了6億，加州道路修理基金在風暴季節結束前，會花上數十億甚至更多。”
位於聖荷西市River Glen公園旁邊的Bird大街，在短短的路段，路面上就有許多坑洞，根據統計，加州的駕駛人因為路面坑洞造成的損害，每年花的維修費就要將近1,000元。
其中又以舊金山及東灣奧克蘭市（屋崙）的駕駛人花最多錢，每年平均花978元，維修因為道路坑洞造成的汽車損壞，聖荷西駕駛人是863元，南加州洛杉磯駕駛人每年平均花892元，道路坑洞也不利駕駛人本身。
聖荷西市長Sam Liccardo說：”這是嚴重的安全問題，導致每部車一年花800元修理，我們要把路修好，聖荷西的道路維修已積壓近6億元，若不修理，這數字還會飆升。”
矽谷領導集團主席Carl Guardino說：”在本縣北邊，有錢的山景城，在坑洞種花看似路上開花，就像Los Altos，富有的Sunnyvale。”
加州參議員提出SB1提案，建議增加每年60億的稅收，用來改善加州交通基礎設施，第一年每加侖汽油加稅6美分，第二年增加9美分，到第三年增加12美分。
目前加州的汽油稅已經是全美最高之一，每加侖58美分左右。
此外，SB1提案還將汽車牌照註冊費增加38元，估計大約十年才能夠彌補加州道路維修所缺的經費。
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