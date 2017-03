灣區多市銷售稅調降後 4月1日起再加

By

【KTSF 陳令楠報導】

早前報導過,灣區以致全加州的銷售稅,自今年起都下降0.25%,但是由本週六,4月1號,灣區部分縣與城市的銷售稅將會再度上調。

今年起失效的加州30號提案,令加州各地銷售稅降回到4年前的水平,但去年11月的選舉,選民投票通過的地方提案,則會提高部分地區銷售稅率,新稅率將從4月1號起生效。

城市方面,中半島與南灣4個城市,Belmont、 East Palo Alto、Campbell和聖荷西,銷售稅率都將會上升到9.25%。

而東灣和北灣的城市則各有不同,比如東灣Alameda縣的Newark市,本週六起銷售稅將增至9.75%,即是如果買100美元商品,就要付9.75元稅。

銷售稅增加的城市中升幅最大的是北灣Solano縣的Suisun City,升幅達到1%,即是買100美元商品,需要多繳1元銷售稅,當地新的銷售稅率是8.375%。

而至於縣方面,南灣Santa Clara縣除Campbell和聖荷西外,銷售稅增至9%。

北灣Sonoma縣除部分城市外,銷售稅將增加到8.125%。

選舉通過的增稅提案,計劃資助各個縣與城市,包括增設例如警力、公園等市政服務,以及交通、道路等城市基礎建設項目,有民眾質疑政府分配及使用稅款效率較低,城市基建許久不見改善。

矽谷納稅人協會會長Mark Hinkle說:”我們有全國最差的道路,卻繳付最高的稅,政府顯然沒把稅收用在修路或用在基建上,這本應是其首要任務,但一看稅收去處便知不是用在修路,這是可恥的。”

南灣的矽谷納稅人協會主張政府將稅款有效地用到相應工程項目上,而非拖延到下一個財政年度才再作安排,協會主席Mark Hinkle是一位聖荷西商業主,提高地方銷售稅對他來說,意味著顧客都要跑到銷售稅低的地方買東西,而造成本地商業生意流失。

Hinkle說:”社區所賴的本地商業將受打擊,加稅鼓勵人不買本地的,而買外州的,我就說對本地商業有害,進而傷害本地就業市場。”

除了整體的銷售稅提高之外,週六起加稅的還有煙類商品,包括香煙、雪茄、電子煙等,其中一包20條香煙的稅率,將從目前的0.87元,升至2.87元。

各種輸送尼古丁的電子煙具,如果與尼古丁物質一起出售,就按現行的煙草產品稅率徵稅,稅率是該商品批發價的27.3%。

