灣區多市銷售稅調降後 4月1日起再加

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【KTSF 陳令楠報導】

早前報導過，灣區以致全加州的銷售稅，自今年起都下降0.25%，但是由本週六，4月1號，灣區部分縣與城市的銷售稅將會再度上調。

今年起失效的加州30號提案，令加州各地銷售稅降回到4年前的水平，但去年11月的選舉，選民投票通過的地方提案，則會提高部分地區銷售稅率，新稅率將從4月1號起生效。

城市方面，中半島與南灣4個城市，Belmont、 East Palo Alto、Campbell和聖荷西，銷售稅率都將會上升到9.25%。

而東灣和北灣的城市則各有不同，比如東灣Alameda縣的Newark市，本週六起銷售稅將增至9.75%，即是如果買100美元商品，就要付9.75元稅。

銷售稅增加的城市中升幅最大的是北灣Solano縣的Suisun City，升幅達到1%，即是買100美元商品，需要多繳1元銷售稅，當地新的銷售稅率是8.375%。

而至於縣方面，南灣Santa Clara縣除Campbell和聖荷西外，銷售稅增至9%。

北灣Sonoma縣除部分城市外，銷售稅將增加到8.125%。

選舉通過的增稅提案，計劃資助各個縣與城市，包括增設例如警力、公園等市政服務，以及交通、道路等城市基礎建設項目，有民眾質疑政府分配及使用稅款效率較低，城市基建許久不見改善。

矽谷納稅人協會會長Mark Hinkle說：”我們有全國最差的道路，卻繳付最高的稅，政府顯然沒把稅收用在修路或用在基建上，這本應是其首要任務，但一看稅收去處便知不是用在修路，這是可恥的。”

南灣的矽谷納稅人協會主張政府將稅款有效地用到相應工程項目上，而非拖延到下一個財政年度才再作安排，協會主席Mark Hinkle是一位聖荷西商業主，提高地方銷售稅對他來說，意味著顧客都要跑到銷售稅低的地方買東西，而造成本地商業生意流失。

Hinkle說：”社區所賴的本地商業將受打擊，加稅鼓勵人不買本地的，而買外州的，我就說對本地商業有害，進而傷害本地就業市場。”

除了整體的銷售稅提高之外，週六起加稅的還有煙類商品，包括香煙、雪茄、電子煙等，其中一包20條香煙的稅率，將從目前的0.87元，升至2.87元。

各種輸送尼古丁的電子煙具，如果與尼古丁物質一起出售，就按現行的煙草產品稅率徵稅，稅率是該商品批發價的27.3%。

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