Livermore市偷車案頻生 警方提醒市民多提防（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】
東灣Livermore市警方指，市內的偷車案仍然肆虐，提醒市民要多提防，並懸紅500元緝捕匪徒。
警方指，在2016年，Livermore市就有292輛汽車被偷，而在今年頭5個月，已經有165輛汽車被偷，相信偷車案會繼續成為市內的問題之一。
在今年被偷的汽車當中，警方尋回當中的146輛，48輛在Livermore市內找到，其餘的在灣區及中谷地區尋回，而警方亦透露，已拘捕13人，懷疑他們偷車及藏有偷車。
警方提醒市民，不要不熄匙就離開車輛，必須要鎖好汽車，盡量泊在繁忙、光亮的地區，車主亦千萬不要在車匙上貼有名字及地址。
想進一步防盜，警方建議司機在方向盤及煞車制上額外上鎖，或者為汽車安裝一個有追蹤功能的導航系統。
任何向警方提供線索協助警方拘捕匪徒的人，可獲得500元回報。
更多新聞：
(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )
版權所有，不得轉載。