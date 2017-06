Livermore市偷車案頻生 警方提醒市民多提防（視頻）

By

東灣Livermore市警方指,市內的偷車案仍然肆虐,提醒市民要多提防,並懸紅500元緝捕匪徒。

警方指,在2016年,Livermore市就有292輛汽車被偷,而在今年頭5個月,已經有165輛汽車被偷,相信偷車案會繼續成為市內的問題之一。

在今年被偷的汽車當中,警方尋回當中的146輛,48輛在Livermore市內找到,其餘的在灣區及中谷地區尋回,而警方亦透露,已拘捕13人,懷疑他們偷車及藏有偷車。

警方提醒市民,不要不熄匙就離開車輛,必須要鎖好汽車,盡量泊在繁忙、光亮的地區,車主亦千萬不要在車匙上貼有名字及地址。

想進一步防盜,警方建議司機在方向盤及煞車制上額外上鎖,或者為汽車安裝一個有追蹤功能的導航系統。

任何向警方提供線索協助警方拘捕匪徒的人,可獲得500元回報。

