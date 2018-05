劉霞電話錄音曝光指死比活容易（視頻）

By

【i-CABLE】

諾貝爾和平獎得主劉曉波遺孀劉霞至今仍被當局軟禁,有劉曉波生前好友公開近期與劉霞的電話對話錄音,指德國外交部已具體安排如何接待劉霞到當地就醫,但劉霞反應激動,指世界已再沒甚麼可留戀。劉霞自丈夫劉曉波去年7月去世後,一直被官方軟禁,至8月,網上曾流傳片段,劉霞指自己在外地休養。 劉曉波生前好友流亡德國的作家廖亦武,在維權網站China Change撰文,指劉霞是被強制挾持到雲南大理,廖亦武於4月30日致電身於北京家中的劉霞,劉霞表示,現在沒甚麼可怕的了,走不掉就死在家裡,劉曉波已走了,這個世界再沒甚麼可留戀,死比活容易,以死抗爭最簡單不過。 廖亦武形容如遭電擊,並在劉霞的同意下,公開與劉霞於4月8日的通話錄音。廖亦武提到希望她向中國當局提交出國申請,到德國保外就醫,治療抑鬱,但劉霞就激動反駁,劉霞其後泣不成聲,廖亦武就播放猶太鋼琴曲。 廖亦武在文中亦指,據他了解,德國外交部四月上旬已經作了具體安排,包括如何不驚動新聞界、如何將劉霞從機場接到某一隱蔽地點安排治病和調養等等。

