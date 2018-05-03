劉霞電話錄音曝光指死比活容易（視頻）

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諾貝爾和平獎得主劉曉波遺孀劉霞至今仍被當局軟禁，有劉曉波生前好友公開近期與劉霞的電話對話錄音，指德國外交部已具體安排如何接待劉霞到當地就醫，但劉霞反應激動，指世界已再沒甚麼可留戀。劉霞自丈夫劉曉波去年7月去世後，一直被官方軟禁，至8月，網上曾流傳片段，劉霞指自己在外地休養。

劉曉波生前好友流亡德國的作家廖亦武，在維權網站China Change撰文，指劉霞是被強制挾持到雲南大理，廖亦武於4月30日致電身於北京家中的劉霞，劉霞表示，現在沒甚麼可怕的了，走不掉就死在家裡，劉曉波已走了，這個世界再沒甚麼可留戀，死比活容易，以死抗爭最簡單不過。

廖亦武形容如遭電擊，並在劉霞的同意下，公開與劉霞於4月8日的通話錄音。廖亦武提到希望她向中國當局提交出國申請，到德國保外就醫，治療抑鬱，但劉霞就激動反駁，劉霞其後泣不成聲，廖亦武就播放猶太鋼琴曲。

廖亦武在文中亦指，據他了解，德國外交部四月上旬已經作了具體安排，包括如何不驚動新聞界、如何將劉霞從機場接到某一隱蔽地點安排治病和調養等等。