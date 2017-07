【i-CABLE】

週三是病逝的諾貝爾和平獎得主劉曉波”頭七”,支聯會晚上舉行追思會,警方指最高峰時有1,500人參加。

追思會選在添馬公園海傍舉行,悼念海葬的劉曉波。支聯會代表參加的市民,向劉曉波肖像獻花,全場默哀和舉起三隻手指,象徵抗爭、自由、希望。

大會播放八九學運領袖吾爾開希,及諾貝爾和平獎委員會主席安德森的悼詞。追思會的尾聲,有參加者將象徵劉曉波的空。

