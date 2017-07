劉曉波據報將於瀋陽火化 醫院力證已全力搶救（視頻）

By

諾貝爾和平獎得主劉曉波逝世後,大家都關注他的身後事會如何處理,有消息指會在瀋陽進行,遺體亦會在當地殯儀館火化。但當局的關注點,似乎更多的是改善自己的形象。瀋陽司法局就公布劉曉波病危時的影片,更配上中英文字幕,分多個篇章,力證他得到悉心照料,以及當局對家屬,甚至傳媒都安排周到。半官方的媒體引述消息指,劉曉波太太劉霞現在是「自由」的。

在瀋陽的「西鶴園」墓園,所有進入的車輛都被截查,並有公安車出入,據報諾貝爾和平獎得主劉曉波的遺體會在瀋陽火化。而人權民運信息中心則透露,家屬想把遺體長久冰凍,讓未能送最後一程的親屬瞻仰,但當局就想盡快火化。

而瀋陽司法局在劉曉波逝世翌日,發布一條約5分鐘的片段,強調醫院是全力搶救。其中一段新的片段見到太太劉霞站在病床旁邊,亦有醫生與劉霞及劉霞弟弟劉暉會面的情況。

而早前已發聲明,指有流傳的片段內容經選取、有違其意願的外國醫生,在這條片中亦再次出現。

目前外界仍聯絡不到劉霞,而中新社的報道指,劉霞目前是「自由」,有關部門會保護劉霞的合法權益,但家屬希望她在處理後事期間不受干擾,有劉曉波好友不相信這說法。胡佳說未來目標會由「自由劉曉波」,變成「自由劉霞」,盡力讓劉霞出國。

