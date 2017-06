劉霞親筆信指劉曉波同意離開中國

【i-CABLE】

劉曉波患癌消息傳出後,外界有聲音促請中國當局讓劉曉波出國就醫,不過中國外交部強調,劉曉波可否出國是中國的內政,任何國家無權干涉。

其實劉曉波即使以往多次被監禁,但都堅持留在中國,不選擇流亡海外,不過他最近可能改變左意願。他太太劉霞一封親筆信曝光,內容顯示早在4月,劉曉波已同意跟太太一起離開。

劉曉波好友、定居德國的大陸作家廖亦武公開劉霞在4月時寫的親筆信,證實劉曉波夫婦在當時已想出國就醫。

劉霞在信中指,厭惡自己的生活,渴望逃離,沒有想到劉曉波同意跟她及劉霞的弟弟劉暉一起離開。

因為劉曉波非常擔心她的病,劉霞最後拜托廖亦武為她們奔波,並稱想盡快擁抱廖亦武。

廖亦武在社交網站指,劉曉波稱死也要死在西方。

另一名好友胡佳表示,該封信令歐洲國家由被動變為主動聯絡劉霞,並且確認她出國的意願。

另外,官方《環球時報》發表評論員文章指,劉曉波獲得的是保外就醫,不是釋放。醫療之外的行為仍需受到當局監管,強調是否允許他出國就醫,完全是中國主權範圍內的事。

文章又指出,劉曉波如果出國就醫,由於有諾貝爾和平獎得主的頭銜,他帶動輿論攻擊中國的能力會更大。

不過文章指劉曉波如今在中國,差不多是一位局外人。如果他現在也願意出國,至少可能有一部份代表他認為自己已被中國社會和憲法秩序邊緣化的絕望。

《環球時報》的評論文章稱,劉曉波獲得保外就醫的消息在海外引發新一輪喧囂,但該篇文章到目前為止都只可於報紙上看到,並沒有放上網。

