京東集團總裁劉強東在美涉”不當性行為”被捕（視頻）

【KTSF 鄭麗娜報導】

中國電子商務公司京東集團創始人兼首席執行官劉強東,上週五在美國明尼蘇達州因涉嫌有”不當性行為”被捕,第二天獲得釋放,劉強東現已返回中國,Minneapolis警方表示,仍在調查本案。

Minneapolis市警方表示,劉強東於8月31日晚間被捕,被指控的罪名是”構成犯罪的性行為”(criminal sexual conduct),並於9月1日下午4點被釋放,不需要支付保釋金,目前狀態為”釋放有待正式控告”。

Minneapolis警方表示,此案正在調查中,警方決定在調查過程中不繼續拘留他,期間劉強東的活動不受限制。

京東週日發表聲明表示,劉強東在美國商務活動期間遭遇”失實指控”。

京東集團將針對不實報道或造謠行為,採取必要的法律行動,劉強東目前已返回北京。

中國外交部表示,中國密切關注相關的信息,正在向美國有關部門了解核實。

劉強東1998年在北京中關村創辦了”京東多媒體”,發展至今,京東集團市值約500億美元,躋身全球500強企業,京東商城成為中國第二大電商公司,與另一大科技巨頭阿里巴巴在電子商務、物流、零售、支付、金融等諸多領域都存在著激烈的競爭。

