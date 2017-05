LinkedIn公布年度最佳公司排行榜（視頻）

By

【KTSF 古琳嘉報導】

履歷社群網站 LinkedIn公布年度最佳公司排行榜,在全國21個產業當中,選出最好的50家公司,帶您看看進入前十名的公司有哪些。

這項排行榜是從LinkIn用戶的活動傾向來分析,包括對有關公司工作的興趣、對有關公司招牌和員工的興趣,以及是否能留住員工三方面來衡量。

位居榜首的是Google的母公司Alphabert,該公司在全球有72,000名員工;第二名則是電子商物龍頭亞馬遜(Amazon),亞馬遜在全球有超過34萬員工,第3名是在全球有17,000名員工的社交網站Facebook。

其他進入前十名的公司依序是 :

第4名 Saleforce.com

第5名網的Uber

第6名 電動車製造商 Tesla

第7名 蘋果公司

第8名 時代華納

第9名 迪士尼公司

第10名 Comcast NBCUniversal

值得一提的是,為迴避利益衝突,這項調查的公司不包括LinkedIn本身和微軟公司。

