特朗普旅遊禁令週四下午實施 已發簽證不受影響

By

【KTSF】

聯邦最高法院本週裁定,特朗普總統頒布的入境禁令,部分條款可以生效,這些條款已定於美西時間週四下午5點生效。

週四生效的禁令針對中東及北非6個回教國家,包括敘利亞、蘇丹、索馬利亞、利比亞、伊朗及也門,這些國家的旅客申請新的美國簽證將受到影響。

國務院強調,已簽發的簽證不會受影響,估計可避免年初實施旅遊禁令時所造成的混亂,當時有早已獲發簽證的旅客不准登機,或抵美後禁止入境。

該6個國家的申請人,除非有家人在美國,包括配偶同直系親屬,即子女、子女配偶、父母、兄弟姊妹、女婿及媳婦,才合資格申請美國簽證,這項規定也適用來自任何國家申請到美國的難民,當中有些申請個案或可獲豁免。

根據國務院週三晚頒布的指引,祖父母、孫兒女、姨母、故母、叔舅、姪、配偶的兄弟姐妹、未婚夫、未婚妻或其他家庭成員都不屬直系親屬。

而因為工作或經商而來美的人士,申請人與商業機構的關係必須是正當,有文件佐證,而非為了逃避禁令而建立的商業關係。

受邀或簽約到美國工作的記者、學生、工人或學者,將不受禁令影響。

指引定明,申請人如為了逃避禁令而尋求與美國商業機構或學府建立關係,簽證申請將不獲批,而酒店訂房或租車合約,即使已付了錢,也不合資格。

來自該6國的申請人,如果過去曾與美國有頻繁接觸,或在美國有重大商業或工作往來,大使館可以酌情處理申請。

另外,如果申請人是嬰兒、領養嬰兒,或需要接受醫療服務,也可按申請個案獲豁免。

新禁令也影響該6國的移民抽獎來美的機會,美國每年會向移民率低的國家提供5,000個綠卡抽獎機會,該6國的參加者,也需要證明與身處美國的人士或組織有關係,或合資格申請其他豁免才可參加。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。