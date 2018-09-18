選舉專題：舊金山教育委員華裔候選人苗麗娟（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山11月的選舉，教育委員一職競爭可謂最激烈，19個候選人爭奪3個席位，隨著招霞宣布退選後，當中的華裔候選人只剩下一個，她是市立大學的學生顧問苗麗娟（Li Miao Lovett），服務舊金山公校20年。

苗麗娟生於台灣，兩歲跟父母移民來美，住在舊金山華埠，後來搬到聖荷西，畢業於史丹福大學生物系。

讀書時，苗麗娟發現自己對公共服務很有興趣，於是開始在公校做義工，這一做就是20年，她現任市立大學學生顧問。

苗麗娟表示，去年開始已經不斷有人鼓勵她參選，但因為要兼顧工作，自己又想繼續進修，當時未有參選的念頭。

直到半年前，苗麗娟回到史丹福大學做教育的工作，她見到史丹福大學投資幾百萬於一個課程，研究怎麼幫學生成功，幫少數裔族提高分數，當時她就問自己，公校教育又靠誰來幫助呢？因此，她最終決定參選。

苗麗娟說：”但是我們真正的工作，還是在我們這些大學，還是在我們這些公立學校，我做那麼久，發現我心裡還是在公立學校的工作。”

苗麗娟多年來接觸過年齡由17至70歲的學生，幫助他們升學、規劃未來，她表示，從中發現，成績固然是重要，但更重要的是培養學生心理素質及抗壓能力，這就要自小在學校灌輸。

苗麗娟說：”還有這個情緒，假如有什麼東西不舒服，不高興，他可不可以溝通，把這個東西講出來，還有他失敗了，這方面想成功，但是沒有機會，想要選到什麼活動，他有沒有機會再去說，我這次不怕，下一次再去試，這些都是跟情緒有關係的。”

另外，苗麗娟表示，新移民來到美國，衣食住行，什麼事都要重頭來過，因此她建議校區可考慮在不同社區的學校，設立Beacon社區中心，為市民為家長提供一站式的服務。

苗麗娟說：”尤其是移民來的時候，你不懂這個語言，你怎麼去申請，你怎麼去找資料，那很困難，我是大學畢業，我也覺得很困難，很複雜，所以這也需要改變，這些Beacon社區中心，就有機會幫我們大家社區，你要求是什麼，就可以找出來，現在說你可以上網找，但是很多東西你要認識人才曉得。”

不少舊金山居民對苗麗娟的認識不多，但她表示，她一直在背後推動教育的工作，包括爭取市立大學認證成功，令學校不用關閉，同時亦幫助爭取免費市立大學代表教職員工會與資方進行合約談判，外界一般都形容，苗麗娟為”進步派”。

苗麗娟說：”我覺得”進步派”的意思是大家要幫助大家，不是要考慮有名氣的，有錢的，要考慮大家的事情，要幫助社區，好像工人，幫助老人家少年，這些事，我覺得這是進步派，這個不奇怪的，對嗎？”

身為家長的苗麗娟，亦曾經在多間公校擔任義工，她表示，對校區的制度及預算都很熟悉，她當選後的另一個任務，就是要找出校區每年的90億預算是如何分配運用，是否每筆錢都用得其所。

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