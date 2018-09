選舉專題：舊金山教育委員華裔候選人苗麗娟（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山11月的選舉,教育委員一職競爭可謂最激烈,19個候選人爭奪3個席位,隨著招霞宣布退選後,當中的華裔候選人只剩下一個,她是市立大學的學生顧問苗麗娟(Li Miao Lovett),服務舊金山公校20年。

苗麗娟生於台灣,兩歲跟父母移民來美,住在舊金山華埠,後來搬到聖荷西,畢業於史丹福大學生物系。

讀書時,苗麗娟發現自己對公共服務很有興趣,於是開始在公校做義工,這一做就是20年,她現任市立大學學生顧問。

苗麗娟表示,去年開始已經不斷有人鼓勵她參選,但因為要兼顧工作,自己又想繼續進修,當時未有參選的念頭。

直到半年前,苗麗娟回到史丹福大學做教育的工作,她見到史丹福大學投資幾百萬於一個課程,研究怎麼幫學生成功,幫少數裔族提高分數,當時她就問自己,公校教育又靠誰來幫助呢?因此,她最終決定參選。

苗麗娟說:”但是我們真正的工作,還是在我們這些大學,還是在我們這些公立學校,我做那麼久,發現我心裡還是在公立學校的工作。”

苗麗娟多年來接觸過年齡由17至70歲的學生,幫助他們升學、規劃未來,她表示,從中發現,成績固然是重要,但更重要的是培養學生心理素質及抗壓能力,這就要自小在學校灌輸。

苗麗娟說:”還有這個情緒,假如有什麼東西不舒服,不高興,他可不可以溝通,把這個東西講出來,還有他失敗了,這方面想成功,但是沒有機會,想要選到什麼活動,他有沒有機會再去說,我這次不怕,下一次再去試,這些都是跟情緒有關係的。”

另外,苗麗娟表示,新移民來到美國,衣食住行,什麼事都要重頭來過,因此她建議校區可考慮在不同社區的學校,設立Beacon社區中心,為市民為家長提供一站式的服務。

苗麗娟說:”尤其是移民來的時候,你不懂這個語言,你怎麼去申請,你怎麼去找資料,那很困難,我是大學畢業,我也覺得很困難,很複雜,所以這也需要改變,這些Beacon社區中心,就有機會幫我們大家社區,你要求是什麼,就可以找出來,現在說你可以上網找,但是很多東西你要認識人才曉得。”

不少舊金山居民對苗麗娟的認識不多,但她表示,她一直在背後推動教育的工作,包括爭取市立大學認證成功,令學校不用關閉,同時亦幫助爭取免費市立大學代表教職員工會與資方進行合約談判,外界一般都形容,苗麗娟為”進步派”。

苗麗娟說:”我覺得”進步派”的意思是大家要幫助大家,不是要考慮有名氣的,有錢的,要考慮大家的事情,要幫助社區,好像工人,幫助老人家少年,這些事,我覺得這是進步派,這個不奇怪的,對嗎?”

身為家長的苗麗娟,亦曾經在多間公校擔任義工,她表示,對校區的制度及預算都很熟悉,她當選後的另一個任務,就是要找出校區每年的90億預算是如何分配運用,是否每筆錢都用得其所。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。