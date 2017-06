紐約華裔母親急需骨髓移植 望更多亞裔登記捐贈（視頻）

By

【KTSF 郭柟報導】

紐約市一名69歲華裔母親患上白血病,急需尋求亞裔的骨髓捐贈者,美國亞裔捐贈者計劃(AADP)希望呼籲更多亞裔人士,登記成為捐贈者。

馮太太今年69歲,平時身體很好,去年7月確診患上白血病,她的女兒、孫女、5個兄弟姐妹都不適合為她捐骨髓,家族亦都沒有病例,在找到適合的骨髓之前,只能一直做化療。

她的女兒馮欣愉表示,打算今年結婚,因此最大的心願是母親可以健康來觀禮。

馮欣愉接受電話訪問時說:”她最近兩年才退休,我還想帶她去好多地方,孝順她,讓她享福,所以現在很無奈和意外,她很疼家人,我是家裡唯一女兒,大部份時間都給了我,培養我,意想不到這種事會發生在我們身上,其實這種病是可以治好的,如果找到合適骨髓。”

AADP成員Katrina Lau說:”多數人以為捐骨髓很痛,但其實很多時候未必需要抽骨髓,只需要細胞捐贈。”

如果你想出一分力,但又不知道自己是否適合的骨髓捐贈者,可以上美國亞裔捐贈者計劃的網站:http://aadp.org 登記,以及在指定日子前往以下的地點做測試。

