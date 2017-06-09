紐約華裔母親急需骨髓移植 望更多亞裔登記捐贈（視頻）

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【KTSF 郭柟報導】

紐約市一名69歲華裔母親患上白血病，急需尋求亞裔的骨髓捐贈者，美國亞裔捐贈者計劃（AADP）希望呼籲更多亞裔人士，登記成為捐贈者。

馮太太今年69歲，平時身體很好，去年7月確診患上白血病，她的女兒、孫女、5個兄弟姐妹都不適合為她捐骨髓，家族亦都沒有病例，在找到適合的骨髓之前，只能一直做化療。

她的女兒馮欣愉表示，打算今年結婚，因此最大的心願是母親可以健康來觀禮。

馮欣愉接受電話訪問時說：”她最近兩年才退休，我還想帶她去好多地方，孝順她，讓她享福，所以現在很無奈和意外，她很疼家人，我是家裡唯一女兒，大部份時間都給了我，培養我，意想不到這種事會發生在我們身上，其實這種病是可以治好的，如果找到合適骨髓。”

AADP成員Katrina Lau說：”多數人以為捐骨髓很痛，但其實很多時候未必需要抽骨髓，只需要細胞捐贈。”

如果你想出一分力，但又不知道自己是否適合的骨髓捐贈者，可以上美國亞裔捐贈者計劃的網站：http://aadp.org 登記，以及在指定日子前往以下的地點做測試。

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