Flynn引用第5憲法權利 拒向參院委員會提交文件

特朗普總統任命的前國家安全顧問Michael Flynn,週一引用憲法第5修正案中”不自證其罪”的權利,拒絕應聯邦參議院情報委員會的要求,提交所傳召的文件,情報委員會目前正調查俄羅斯被指干預2016年美國總統大選的內情。

Flynn的律師週一去信情報委員,指稱鑑於公眾對Flynn的觀感越益負面,加上司法部最近委任了特別法律顧問Robert Mueller進行調查,從法律觀點上看,這種種都導致Flynn不直配合委員會的調查。

Flynn的律師在信中稱,情報委員會在現階段要求Flynn交出文件,令Flynn有理由相信他作出的任何供詞,將來都有可能成為指證他的呈堂證供。

Flynn在Mueller以至參眾兩院各自進行的涉俄調查中,都是關鍵人物,特朗普於1月任命Flynn出任國安顧問,不足一個月決定將他辭退,理由是Flynn沒有如實交代他曾與俄國官員接觸,被指誤導包括副總統彭斯在內的美國官員。

參議院情報委員會向Flynn傳召的文件,包括2015年6月以來,他及特朗普競選團隊與俄羅斯接觸的相關文件。

Flynn在週一向情報委員會呈交的信件中,強調他引用第5憲法修正案,並不代表他承認犯錯,純粹是因應目前對他不利的政治氣候而作出的回應。

