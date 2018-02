智利一名主教被指包庇性侵,教宗方濟各一再重申,無接獲過受害人投訴,近日有受害人質疑他說謊,並稱多年前已向他提交指控信。

巴羅斯在2015年冊封成為智利奧索爾諾教區新主教,大批教徒抗議,質疑他包庇性侵,無資格出任主教。

教宗方濟各上月到訪南美時再度回應,指對巴羅斯的指控都是誹謗。

而教宗這番說話被指是謊言,克魯斯寫了一封8頁長的信,詳細講述小時候被神父卡拉迪馬性侵的過程,當時巴羅斯也在場,而且沒有阻止。

克魯斯向美聯社記者講述,在2015年,透過教宗委任調查性侵的委員會成員,將信件交給教宗的高級顧問奧馬利,對方承諾會將信件交到教宗手上,並轉述他們的關注,而後來奧馬利亦確認已轉交信件。

巴羅斯一直否認知情,至於神父卡拉迪馬已於2011年被裁定性侵罪成。

