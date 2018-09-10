捲性侵醜聞 哥倫比亞廣播公司行政總裁即時離職

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美國哥倫比亞廣播公司（CBS）宣佈捲入性侵醜聞的行政總裁穆恩維斯（Leslie Moonves）即時離職，穆恩維斯對離職深感悲傷，他涉及的性侵風波擴大，再多6人聲稱在不情願下被侵犯。

90年代加入哥倫比亞廣播公司的穆恩維斯，20多年來領導電視台，皇牌節目屢創佳績，在行內德高望重，不過這名電視台掌舵人因為一個多月前爆出的性侵醜聞而下台。

哥倫比亞廣播公司週日晚在公司網頁發聲明，宣佈68歲的穆恩維斯離任公司行政總裁及主席職務，即時生效。

聲明指公司及穆恩維斯會即時捐2,000萬美元給支持反性侵#MeToo運動及女性平權的機構，捐款會從穆恩維斯的長期服務金扣除，至於餘下的長期服務金，會在公司獨立調查他是否曾經涉及性侵有結果後，才決定是否發放。

年薪達6,900萬美元的穆恩維斯，據報長期服務金可能有近1.2億美元。

穆恩維斯對離職深感悲傷，榮幸過去24年領導公司與同事走過改革歷程，又稱近期有人翻他舊帳，指控並不正確、不符他為人。

《紐約客》雜誌7月底揭露穆恩維斯涉嫌強迫6名女子與他發生性行為，當時哥倫比亞廣播公司已外聘律師調查事件，據報之後穆恩維斯已與公司討論離職協議，而他離職的消息，是在同一雜誌再揭露他可能涉及性侵更多女子後3小時傳出。

《紐約客》周日報道，再多6名女性，包括化妝師、按摩師等供稱在1980至千禧年代，被穆恩維斯強吻、撫摸及被逼有性接觸，期間曾被暴力對待及威嚇，部份事主指嘗試制止或報警，但均怕穆恩維斯會公報私仇影響仕途。

穆恩維斯承認與其中3人發生過關係，但卻是他加入哥倫比亞廣播公司前的事，強調當時是你情我願，沒利用職權、阻礙對方事業發展，批評報道失實。

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