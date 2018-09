捲性侵醜聞 哥倫比亞廣播公司行政總裁即時離職

By

【i-CABLE】

美國哥倫比亞廣播公司(CBS)宣佈捲入性侵醜聞的行政總裁穆恩維斯(Leslie Moonves)即時離職,穆恩維斯對離職深感悲傷,他涉及的性侵風波擴大,再多6人聲稱在不情願下被侵犯。

90年代加入哥倫比亞廣播公司的穆恩維斯,20多年來領導電視台,皇牌節目屢創佳績,在行內德高望重,不過這名電視台掌舵人因為一個多月前爆出的性侵醜聞而下台。

哥倫比亞廣播公司週日晚在公司網頁發聲明,宣佈68歲的穆恩維斯離任公司行政總裁及主席職務,即時生效。

聲明指公司及穆恩維斯會即時捐2,000萬美元給支持反性侵#MeToo運動及女性平權的機構,捐款會從穆恩維斯的長期服務金扣除,至於餘下的長期服務金,會在公司獨立調查他是否曾經涉及性侵有結果後,才決定是否發放。

年薪達6,900萬美元的穆恩維斯,據報長期服務金可能有近1.2億美元。

穆恩維斯對離職深感悲傷,榮幸過去24年領導公司與同事走過改革歷程,又稱近期有人翻他舊帳,指控並不正確、不符他為人。

《紐約客》雜誌7月底揭露穆恩維斯涉嫌強迫6名女子與他發生性行為,當時哥倫比亞廣播公司已外聘律師調查事件,據報之後穆恩維斯已與公司討論離職協議,而他離職的消息,是在同一雜誌再揭露他可能涉及性侵更多女子後3小時傳出。

《紐約客》周日報道,再多6名女性,包括化妝師、按摩師等供稱在1980至千禧年代,被穆恩維斯強吻、撫摸及被逼有性接觸,期間曾被暴力對待及威嚇,部份事主指嘗試制止或報警,但均怕穆恩維斯會公報私仇影響仕途。

穆恩維斯承認與其中3人發生過關係,但卻是他加入哥倫比亞廣播公司前的事,強調當時是你情我願,沒利用職權、阻礙對方事業發展,批評報道失實。

