達文西《救世主》名畫逾4億美元成交

意大利文藝復興時期,大師達文西現存唯一私人收藏的畫作《救世主》,在紐約拍賣,以破紀錄逾4.5億美元成交。

《救世主》估計有逾500年歷史,其間多次易手,近年才獲鑑定為達文西真跡。

《救世主》相傳是達文西受法國國王路易十二委託,16世紀初期完成的作品,畫中的耶穌基督身穿文藝復興時期的長袍,左手捧著象徵世界的水晶球,右手作祝福手勢,它是現存不足二十幅,達文西的真跡中,唯一由私人擁有。

作品由俄羅斯富商持有,周三在紐約佳士得拍賣行競投,估價一億美元,透過電話遙控出價的買家,最終奪得心頭好,拍賣行沒有公開其身分,連同佣金,成交價達4.503億美元,打破歷來藝術品,公開拍賣及私人買賣的紀錄。

此前,公開拍賣身價最高的畫作是畢加索的《阿爾及爾的女人》,兩年前以1.79億美元成交。《救世主》500多年來多次易手,曾是英國國王查理一世的珍藏,之後流落民間,一度「隱沒」逾一世紀。

二十世紀重見天日後,依然默默無名,因為行內一直以為它只是達文西門生的作品,拍賣價僅百多美元。

真正身世之謎要到2005年,由一群藝術愛好者逐步解開,復修《救世主》期間,他們意外發現作畫細節,與達文西過往作品驚人地相似,花了6年反覆鑑證,最終於2011年揭開其「真面目」,亦是相隔一世紀以來,大師真跡系列再添新成員。

