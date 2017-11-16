達文西《救世主》名畫逾4億美元成交

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意大利文藝復興時期，大師達文西現存唯一私人收藏的畫作《救世主》，在紐約拍賣，以破紀錄逾4.5億美元成交。

《救世主》估計有逾500年歷史，其間多次易手，近年才獲鑑定為達文西真跡。

《救世主》相傳是達文西受法國國王路易十二委託，16世紀初期完成的作品，畫中的耶穌基督身穿文藝復興時期的長袍，左手捧著象徵世界的水晶球，右手作祝福手勢，它是現存不足二十幅，達文西的真跡中，唯一由私人擁有。

作品由俄羅斯富商持有，周三在紐約佳士得拍賣行競投，估價一億美元，透過電話遙控出價的買家，最終奪得心頭好，拍賣行沒有公開其身分，連同佣金，成交價達4.503億美元，打破歷來藝術品，公開拍賣及私人買賣的紀錄。

此前，公開拍賣身價最高的畫作是畢加索的《阿爾及爾的女人》，兩年前以1.79億美元成交。《救世主》500多年來多次易手，曾是英國國王查理一世的珍藏，之後流落民間，一度「隱沒」逾一世紀。

二十世紀重見天日後，依然默默無名，因為行內一直以為它只是達文西門生的作品，拍賣價僅百多美元。

真正身世之謎要到2005年，由一群藝術愛好者逐步解開，復修《救世主》期間，他們意外發現作畫細節，與達文西過往作品驚人地相似，花了6年反覆鑑證，最終於2011年揭開其「真面目」，亦是相隔一世紀以來，大師真跡系列再添新成員。

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