里諾承認舊金山市長補選落敗 恭賀布里德當選

By

【KTSF】

加州前參議員里諾(Mark Leno)週三宣布在一週前舉行的舊金山市長補選中落敗,他說已致電祝賀舊金山市參議會主布里德(London Breed)勝出補選。

里諾形容,布里德是一名傑出的女性,將會勝任市長的工作。

舊金山市長補選在上週二舉行以來,由於里諾和布里德的票數非常接近,勝負一直未分,過去一週各界都在等待舊金山選務處點算選票。

在已點算的245,000張選票中,布里德領先里諾大約1,900張選票,目前仍有至少9,000張選票尚未點算。

布里德將會成為舊金山首位非裔女市長,她這次參選,得到商界和政界的支持。

根據最新點票結果,布里德的得票率是50.42%,當中接近37%票數是來自選民的首選票。

舊金山的市長選舉是採取優先選擇制度(ranked-choice voting),選民可以在選票中按優先次序,投票給3名候選人。

布里德預料稍後會發表聲明,而選務處將於下午4時才發表最新的點票結果。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。