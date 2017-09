By

香港立法會議員何君堯週日在添馬公園舉行的集會,出現「搞港獨者殺無赦」的言論,律政司司長袁國強表示,不評論個別事件,但就指是否違反刑事法是整體去看,不可以單憑一、兩個字作結論。

星期日在添馬公園的集會,台上出現「搞港獨者殺無赦」的言論。發起的集會的何君堯事後這樣回應,繼續被追問殺無赦,他再解釋。

律政司司長袁國強出發前往廣州,出席會議前被問到這番言論有沒有問題,他指不評論個別事件,但就叫大家可以考慮兩點。

被問到港獨是否沒有討論空間,袁國強重申,政府過往已多次表明港獨與香港憲法不符,又指社會應聚焦討論其他問題,看不到這個時候鼓吹港獨有什麼好處。

