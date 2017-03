舊金山市參事建議縮減可負擔房屋比例 助中收入人士置業（視頻）

By

舊金山有市參事提出減少市內新樓項目的可負擔單位比例,並讓更多中等收入人士買到可負擔單位,不過提案遭同僚的反對。

舊金山去年通過的C提案撥出市內25%的新大型公寓,作為以低於市價出租的可負擔單位。

市參事安世輝(Asha Safai)和London Breed上月提出,將可負擔單位比例減少至18%,並將單位平均分給地區收入中位數55%、80%和110%人士。

在這項建議下,以一家三口家庭為例,即是將部份可負擔單位分給每年收入約 7萬至10萬幾元家庭。

安世輝說:”我們將可負擔單位數目放得太高,造成一個不能負擔的提案,即是投資者和銀行不肯建屋。”

Breed亦說:”我不管發展商怎樣,我只是關心一些地盤工人目前就在起樓,但負擔不起他們建的樓,卻不足夠支付可負擔房屋。”

市參事佩斯金和金貞妍提出另一個提案,建議撥出24%可負擔單位,而受惠的大多是地區收入中位數55%的低收入人士,即是每年收入不多於5萬幾元的家庭。

佩斯金說:”我講清楚,低收入人士就是勞工,所以市內很多人收入只有中位數的55%或更少。”

金貞研說:”我們曾證明,第一次建立了四成的可負擔以及中等收入單位建在政府土地上。”

大批居住在華埠散房公寓的低收入長者都支持佩斯金和金貞妍的提案,他們都表示不應減少可負擔單位的比例,有人都認為,安世輝和Breed的提案分化所謂勞工階層與低收入階層。

支持佩斯金和金貞研提案的人士說:”那是士紳化社區,租金根本付不起,政府不要走回頭路。”

另一方面,安世輝和Breed的提案則受到市長李孟賢及中等收入人士,以及一些藝術家和非弁利工作者等人支持,這些人士主要表示,夾在中間 付不起租金,但又得不到政府資助。

支持安世輝和Breed提案的人士說:”作為藝術家兼非盈利工人,人工高得剛好得不到市政府資助,但又買不起市價樓。”

