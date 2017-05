【i-CABLE】

美國計劃下週首次試驗攔截模擬洲際彈道導彈的攻擊。

測試預定於下週二進行,目前美國的導彈防禦系統都只能攔截射程較短的彈道導彈,技術上還未足以攔截動能最大的洲際彈道導彈,唯一可能做到的是陸基中段防禦系統,但系統仍處於研發測試階段,而且暫時測試成功率並不理想。

對上一次攔截測試是2014年6月,去年1月則進行過飛行測試,輿論估計下週的測試,是為應對北韓的洲際導彈威脅作好準備,主管導彈防禦的美軍將領亦指,如不加以遏止,北韓遲早會研發出洲際導彈。

