樂視北美裁員300多人 佔員工4分之3（視頻）

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【KTSF 萬若全報導】

去年10月樂視LeEco盛大舉辦樂視生態發布會，才半年多的光景，樂視北美宣布裁員300多人。

樂視官方新聞稿指出，樂視生態業務模式覆蓋面廣，在開拓市場階段需要大量前期投入，樂視領導在過去幾個月不斷努力籌措資金，儘管樂視在北美的零售渠道方面逐漸成長，但在過去幾個月，融資困難影響了主要業務的發展，因此樂視決定重組業務和精簡架構，北美地區決定裁員325人，佔北美員工的4分之3。

樂視強調，樂視生態願景是正確的，分析師也認同，不過現階段融資困難，北美市場也必須做調整。

樂視去年10月舉辦盛大樂視生態發布會，之後中國方面就傳出樂視融資出現問題，收購Vizio的計畫告吹，最受歡迎的體育頻道大裁員，無人駕駛汽車主導者離去，現在北美從三星等大公司請來的高管也都離職。

樂視北美拓展之快，一度有500多名員工，現在一切都回到初創規模，就在上個月樂視還在聖荷西總部舉辦Open House，據了解，華人業務並沒有受到影響，像是出售電視盒子，繼續提供中港台美的節目服務不變。

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