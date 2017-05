樂視北美裁員300多人 佔員工4分之3（視頻）

By

【KTSF 萬若全報導】

去年10月樂視LeEco盛大舉辦樂視生態發布會,才半年多的光景,樂視北美宣布裁員300多人。

樂視官方新聞稿指出,樂視生態業務模式覆蓋面廣,在開拓市場階段需要大量前期投入,樂視領導在過去幾個月不斷努力籌措資金,儘管樂視在北美的零售渠道方面逐漸成長,但在過去幾個月,融資困難影響了主要業務的發展,因此樂視決定重組業務和精簡架構,北美地區決定裁員325人,佔北美員工的4分之3。

樂視強調,樂視生態願景是正確的,分析師也認同,不過現階段融資困難,北美市場也必須做調整。

樂視去年10月舉辦盛大樂視生態發布會,之後中國方面就傳出樂視融資出現問題,收購Vizio的計畫告吹,最受歡迎的體育頻道大裁員,無人駕駛汽車主導者離去,現在北美從三星等大公司請來的高管也都離職。

樂視北美拓展之快,一度有500多名員工,現在一切都回到初創規模,就在上個月樂視還在聖荷西總部舉辦Open House,據了解,華人業務並沒有受到影響,像是出售電視盒子,繼續提供中港台美的節目服務不變。

