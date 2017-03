樂視財困傳聞不斷 市傳要賣掉南灣辦公用地（視頻）

By

【KTSF 萬若全報導】

樂視去年在舊金山舉辦樂視生態發佈會之後,資金周轉不靈傳聞不斷,現在又傳出將賣掉跟Yahoo購買的大片辦公用地,不過這些傳聞都遭到樂視否認。

根據路透社報導,樂視正在跟中國的房地產公司正中集團,洽談賣掉在聖塔克拉拉一塊49英畝的辦公用地, 用來籌措資金。

這塊地是樂視在2016年跟Yahoo購買的,現在打算以2.6億賣給正中集團,正中跟路透社證實,對這塊地有興趣,但拒絕談論價錢。

就在上個月,Silicon Valley Business Journal也獨家報導,樂視放棄在矽谷大舉招聘12,000人的計劃,對於資金不足、裁員或是賣地等傳聞,樂視官方回應指,樂視全生態去年10月在美國落地,已經完成本地團隊建設,合作伙伴包括Best Buy、Target、Amazon等美國主流渠道。

樂視強調,在發展道路上,不乏旁人質疑聲音,因為樂視追求的是史無前例,困難重重,甚至大多數人看不懂的,但是樂視堅信,大多數的人不看好的事,不代表樂視做不到。

另外,最新的消息指,樂視超級汽車聯合創始人,中國區執行長丁磊在微博宣布,因健康原因離開樂視,但會繼續擔任樂視戰略顧問,也祝願樂視汽車早日量產上市。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。