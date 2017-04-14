財困傳聞不斷 樂視副總裁受訪回應（視頻）

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【KTSF 萬若全報導】

儘管面對外界許多不利傳聞，樂視北美總部週四舉辦盛大的開放參觀日。

開放參觀日主要是配合週五414樂視在中國的電商日，樂視又有新一波的促銷活動，而這一次送更大，只要成為會員，就送43吋的電視機。

樂視北美智能終端副總裁葉青說：”我們在去年進入北美的華人市場以來，我們已經進入了超過5萬名華人家庭，我們目標是在今年內發佈我們北美華語市場策略之後，我們希望樂視的產品，還有樂視的內容服務，可以覆蓋超過20%的北美華人市場。”

儘管樂視不斷發佈好消息，不過各界的焦點還是在樂視的財務問題，自從去年10月，樂視在美國落地後，各種財務不佳的傳聞不斷，首先是融資出現問題，接下來又傳出北美總部開始裁員，以及將位於聖塔克拉拉跟雅虎買的土地賣掉，面對這些傳聞，樂視副總裁這麼回應。

葉青說：”正常來說，我們是不會對媒體的一些傳聞去作評論，其實樂視在去年進入北美以來，我們屬於一個初創性的公司，初創性的公司會遇到各種各樣的問題，在北美市場我們有很大機遇，但我們同樣也面臨很大的挑戰，但自從我們在去年進入北美市場以來，其實我們10月份宣布全生態落地美國，在舊金山做了發佈會，之後每個月我們都有好消息對外發佈，包括11月份我們在北美宣布和AT&T形成戰略夥伴關係。”

儘管好消息不斷，但是幾天前樂視跟電視製造商 Vizio宣布取消20億的合併案，兩家發表簡短聲明，表示合併案不會繼續，但是會以新的方式合作。

而根據彭博社報導，樂視北美銷售的產品業績不佳，跟預期目標相差甚遠，因此裁員聲音不斷。

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