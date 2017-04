財困傳聞不斷 樂視副總裁受訪回應（視頻）

By

【KTSF 萬若全報導】

儘管面對外界許多不利傳聞,樂視北美總部週四舉辦盛大的開放參觀日。

開放參觀日主要是配合週五414樂視在中國的電商日,樂視又有新一波的促銷活動,而這一次送更大,只要成為會員,就送43吋的電視機。

樂視北美智能終端副總裁葉青說:”我們在去年進入北美的華人市場以來,我們已經進入了超過5萬名華人家庭,我們目標是在今年內發佈我們北美華語市場策略之後,我們希望樂視的產品,還有樂視的內容服務,可以覆蓋超過20%的北美華人市場。”

儘管樂視不斷發佈好消息,不過各界的焦點還是在樂視的財務問題,自從去年10月,樂視在美國落地後,各種財務不佳的傳聞不斷,首先是融資出現問題,接下來又傳出北美總部開始裁員,以及將位於聖塔克拉拉跟雅虎買的土地賣掉,面對這些傳聞,樂視副總裁這麼回應。

葉青說:”正常來說,我們是不會對媒體的一些傳聞去作評論,其實樂視在去年進入北美以來,我們屬於一個初創性的公司,初創性的公司會遇到各種各樣的問題,在北美市場我們有很大機遇,但我們同樣也面臨很大的挑戰,但自從我們在去年進入北美市場以來,其實我們10月份宣布全生態落地美國,在舊金山做了發佈會,之後每個月我們都有好消息對外發佈,包括11月份我們在北美宣布和AT&T形成戰略夥伴關係。”

儘管好消息不斷,但是幾天前樂視跟電視製造商 Vizio宣布取消20億的合併案,兩家發表簡短聲明,表示合併案不會繼續,但是會以新的方式合作。

而根據彭博社報導,樂視北美銷售的產品業績不佳,跟預期目標相差甚遠,因此裁員聲音不斷。

