樂視創辦人賈躍亭資產被凍結 向債主稱會還欠款

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樂視去年開始多次傳出財困，北京樂視總部很多債主不斷呼籲樂視還錢。樂視最新危機是公司創辦人賈躍亭12億元資產被凍結，子公司樂視網更發公告，指賈躍亭已經辭去董事長等所有職務。

公告指他辭職乃為完善上市公司結構，賈躍亭更大派定心丸，指會還清欠款，但似乎仍然未能安撫到一班債主。

北京樂視總部大樓連續兩日有人在門口聚集，他們在大堂鋪滿瑜珈墊，不時高叫口號。內地媒體指，他們是樂視的供應商，樂視一共欠了他們六千多萬元，要求創辦人賈躍亭還債。本台嘗試採訪，但他們都不願意多講。

樂視員工正常上班，有公關部員工阻止記者拍攝。觸發他們追債的，是內地法院早前凍結賈躍亭夫婦及樂視三家子公司超過十二億元人民幣資產，原因是招商銀行多次催收利息無效，所以採取法律行動。

內地媒體更報道指，賈躍亭早已把他持有的樂視影業股權，幾乎全部質押給融創的董事長孫宏斌，意味著賈躍亭逐步失去樂視的控制權，他亦已卸任樂視控股的法定代表人。

賈躍亭發公開信回應指，會盡責到底，將金融機構、供應商等任何欠款全部還上，又指他仍然是樂視控股的執行董事和最大股東，辭去上市公司行政總裁，是為了專心經營樂視汽車。

有分析認為樂視陷入財困，是因為「燒錢」策略背後，找不到可持續的經營模式，近年樂視快速擴張，先後進軍電視、手機、體育等領域，雖然透過增發股份、發債、借貸等不停融資，但似乎都追不上燒錢的速度，樂視由去年年底開始風波不斷，內地媒體多次報道樂視資金鏈斷裂。

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