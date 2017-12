李孟賢2011年就任舊金山市長 成首位華裔市長

By

李孟賢是舊金山第43任市長,亦是首位亞裔市長,他在2005年宣誓就任舊金山行政官,在2011年1月,由於時任市長紐森成為副州長,市長一職出現空缺,當時的市參議會於是委任李孟賢為市長。

李孟賢當年得到前市長布朗(Willie Brown)、已故華埠領袖白蘭、聯邦參議員范士丹(Dianne Feinstein)等人的支持。

李孟賢於1952年在西雅圖出生,父母是移民,從小在公屋中長大,他從柏克萊加大法學院畢業,之後在亞洲法律聯誼會服務了9年,曾任民權律師,為低收入租客爭取權益。

1989年,李孟賢曾代表亞裔與女性消防員入稟控告市消防局有歧視現象,他亦曾代表公屋住戶入稟控告市府。

他曾在4個政府部門工作過,生前積極提倡可負擔房屋計劃,他曾任市府工務局局長,在2015年連任市長。

由於李孟賢在任期內逝世,依照市府憲章,舊金山市參議會主席London Breed成為舊金山代理市長,即時生效。

