舊金山華埠開始安裝新街燈 料每年省回百萬電費（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山水利局宣布，在週三晚凌晨起開始為華埠更換更節能及更光亮的LED街燈。

為了不妨礙日間的生意及交通，更換華埠街燈燈泡的工程於週三晚凌晨展開，不過水利局亦即場示範如何將舊燈泡換成LED燈泡。

華協中心代表鄧美鳯說：”這些節能燈在晚上會提供多些光給行人，特別是晚上，太黑，長者行路不方便，有節能燈，他們經過巷里大街會看得更清楚，可以安全回家。”

水利局指，這些新的LED燈泡比舊有的燈泡更光亮，而且更省電，每年大約可節省近100萬元的電費。

而LED燈泡的平均壽命大約是20年，比普通燈泡的3、5年壽命遠為耐用，並可節省一大筆的維修費，華埠就是市內首批更換LED燈泡的社區之一。

市長李孟賢指，近幾個月到訪舊金山的旅客約減少1%至2%，希望提升市內旅遊熱點的設施，從而吸引更多遊客。

市長李孟賢說：”很多人想夜遊華埠，希望這裏照明更亮、更安全，方便長者、外出的民眾及家庭。”

有華埠市民，換了燈泡當然安全，燈光多的地方就會安全，改善犯罪率，小路沒有燈光，許多人就搞破壞，有亮度，人家就不敢了。

安裝一個新燈泡成本約是200元，要更換華埠所有街燈，就要約3天的時間，市府表示，完成這裏的工程後，會將計劃推廣至全市。

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