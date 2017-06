舊金山華埠開始安裝新街燈 料每年省回百萬電費（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山水利局宣布,在週三晚凌晨起開始為華埠更換更節能及更光亮的LED街燈。

為了不妨礙日間的生意及交通,更換華埠街燈燈泡的工程於週三晚凌晨展開,不過水利局亦即場示範如何將舊燈泡換成LED燈泡。

華協中心代表鄧美鳯說:”這些節能燈在晚上會提供多些光給行人,特別是晚上,太黑,長者行路不方便,有節能燈,他們經過巷里大街會看得更清楚,可以安全回家。”

水利局指,這些新的LED燈泡比舊有的燈泡更光亮,而且更省電,每年大約可節省近100萬元的電費。

而LED燈泡的平均壽命大約是20年,比普通燈泡的3、5年壽命遠為耐用,並可節省一大筆的維修費,華埠就是市內首批更換LED燈泡的社區之一。

市長李孟賢指,近幾個月到訪舊金山的旅客約減少1%至2%,希望提升市內旅遊熱點的設施,從而吸引更多遊客。

市長李孟賢說:”很多人想夜遊華埠,希望這裏照明更亮、更安全,方便長者、外出的民眾及家庭。”

有華埠市民,換了燈泡當然安全,燈光多的地方就會安全,改善犯罪率,小路沒有燈光,許多人就搞破壞,有亮度,人家就不敢了。

安裝一個新燈泡成本約是200元,要更換華埠所有街燈,就要約3天的時間,市府表示,完成這裏的工程後,會將計劃推廣至全市。

