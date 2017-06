美國退出巴黎協定 特朗普班子指對美國最大利益

By

【KTSF】

環保局局長Scott Pruitt說,特朗普的決定是以美國利益為最優先。他說,過去幾星期的討論是深思熟慮,也聽取很多方面意見。總統為國家利益著想,作出富思考和重要的決定。

他又說,美國在減少碳排放方面回復到九十年代初的水平,已經領導世界。

副總統彭斯就表示,不明白為何地球氣候變化會成為一個無比重要的議題。

但是科學界以至企業界都普遍不認同特朗普班子的觀點。只有煤炭業有人出來支持特朗普。但特朗普昨天所提到的每一點都遭到媒體逐點以事實及數據加以駁斥。

加州州長布朗直指特朗普講大話和扭曲事實。布朗要到中國尋求環保合作。

有分析指出,特朗普替美國開倒車,不是向前開發再生清潔能源,而是走回石化能源死胡同,將大好市場及領導地位拱手讓給中國。是繼退出TPP協定後,再一次向中國送大禮。

在去年負責簽署巴黎氣候協定的時任國務卿克里也認為,特朗普要美國自我摧毀。

在全球各國領袖一片負面評論中,對特朗普特別反感的法國新總統馬克龍毫無保留批評美國身為最大國。但現政府竟然失信於世界。他認為美國人民不必靠現政府去推行環保。美國人民可以聯合各國各界,聯合地方力量一起挽救地球。他一句口號’令我們的地球再次偉大’現在在網上瘋傳。馬克龍也重申,巴黎協定不能重新談判。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Associated Press, Bay City News ) contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。