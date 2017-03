奧巴馬健保替代案 稍後在眾議院全院表決

By

【KTSF】

在國會大樓外面,出席奧巴馬健保法七週年紀念集會的民主黨人,包括來自加州的州長布朗。他發言時大力抨擊共和黨人提出的健保替代案太複雜,可能連共和黨人自己都不明白。他指這是危險法案,是由不明所以的人來編寫。範圍太大,太複雜,因此懷疑國會共和黨人有沒有查閱它。他又說特朗普大樓的人沒有閱讀,所以叫特朗普從特朗普大樓走出來,跟國民談談。

出席集會的醫生也形容共和黨的健保替代案是災難。又說病人將得不到所需的醫療照顧,因為健保替代案建議的醫療成本太高,同時又削減低收入人士的Medicaid醫保。

共和黨人的健保替代案與奧巴馬健保法最大分別的地方包括,取消人人要買健保,否則會被罰的條款以及收縮Medicaid。特朗普指出,希望透過競爭來降低醫療成本。

替代案明天在眾議院全院表決。但至今最少有24名共和黨人仍然反對替代案,令人懷疑替代案是否能過關。因此特朗普連日來不停與共和黨人召開閉門會議,試圖說服議員,尤其是保守派人士改變主意,在明天投贊成票。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。