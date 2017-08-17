飛揚藝術團團長胡瓊君疑被推倒在地 頭部重創昏迷（視頻）

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【KTSF 郭柟報導】

南灣飛揚藝術團團長胡瓊君上星期開會時，懷疑與人發生爭執，被人推倒在地，頭部受創，昏迷了超過72小時未醒。

消息指，胡瓊君在上週五下午於飛揚藝術館辦公室與幾個人開會，商量有關中秋節慶祝活動時，懷疑與一名女人意見不合，之後發生爭執。

胡瓊君之後在門外被人推倒在地上，致頭部受創、耳和鼻流血、臉部擦傷，之後被送院治療，目前未完全清醒。

一位跟胡瓊君工作了十幾年的同事表示，非常擔心她，希望她早日康復。

他又指，胡瓊君畢業於柏克萊加大，曾經是個工程師，後來為追求理想，在26年前就創立飛揚藝術團，13年前搬到這個地址，提供場地開辦各式各樣舞蹈班，很多小孩子放學後都會來上堂。

舞蹈導師姜興邦說：”這個中心沒有她是無法繼續開下去的，她說要宣傳中國舞蹈文化，賠光了也要做，這就是她的理想，我們每月交的租金都不夠，每月都靠胡瓊君自己拿錢，賣了房子再支持這個地方，她欠債累累，但從不跟人投訴，所以從一方面來講，這個中心是她花錢養出來的。”

本台週三聯絡過胡瓊君的丈夫，不過未獲回覆，也未知胡瓊君目前的傷勢。

警方表示案件仍在調查中，未有拘捕任何人。

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