飛揚藝術團團長胡瓊君疑被推倒在地 頭部重創昏迷（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

南灣飛揚藝術團團長胡瓊君上星期開會時,懷疑與人發生爭執,被人推倒在地,頭部受創,昏迷了超過72小時未醒。

消息指,胡瓊君在上週五下午於飛揚藝術館辦公室與幾個人開會,商量有關中秋節慶祝活動時,懷疑與一名女人意見不合,之後發生爭執。

胡瓊君之後在門外被人推倒在地上,致頭部受創、耳和鼻流血、臉部擦傷,之後被送院治療,目前未完全清醒。

一位跟胡瓊君工作了十幾年的同事表示,非常擔心她,希望她早日康復。

他又指,胡瓊君畢業於柏克萊加大,曾經是個工程師,後來為追求理想,在26年前就創立飛揚藝術團,13年前搬到這個地址,提供場地開辦各式各樣舞蹈班,很多小孩子放學後都會來上堂。

舞蹈導師姜興邦說:”這個中心沒有她是無法繼續開下去的,她說要宣傳中國舞蹈文化,賠光了也要做,這就是她的理想,我們每月交的租金都不夠,每月都靠胡瓊君自己拿錢,賣了房子再支持這個地方,她欠債累累,但從不跟人投訴,所以從一方面來講,這個中心是她花錢養出來的。”

本台週三聯絡過胡瓊君的丈夫,不過未獲回覆,也未知胡瓊君目前的傷勢。

警方表示案件仍在調查中,未有拘捕任何人。

