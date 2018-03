特朗普通俄案律師團換血 軍師John Dowd辭職

By

【KTSF 馮政浩報導】

特朗普總統的私人律師團繼續換血,週四就有領軍人物John Dowd 辭職。

去年夏天加入總統私人律師團隊,成為牽頭律師的Dowd週四辭職,他向CNN有線新聞網絡表示,他喜歡特朗普,並祝願他一切安好。

總統的私人律師團是專門應付“通俄門”的調查。

消息指Dowd與總統的關係日前呈現緊張,一方面是特朗普新近聘用了大力攻擊特別檢察官穆勒的高調律師Joe Digenova,同時也因為Dowd發表針對穆勒的言論。

據悉Dowd較早之前鼓勵總統和穆勒合作,而上星期就建議穆勒應該終止有關俄國干預2016年選舉的調查。

Dowd最初說是代表總統,其後改稱是自己的意見,未得總統同意。

紐約時報曾經報導,總統多次無視Dowd的建議,又向他發怒,兩人就應對通俄案調查明顯有分歧。

特朗普週四在白宮一個簽字儀式向記者表示會和穆勒會面。

消息指Dowd不贊成特朗普與穆勒會面,Dowd辭職之後,一般相信新班底會加強打擊穆勒檢察團隊的誠信。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。