By

【KTSF】

來往洛杉磯國際機場的旅客,日後坐飛機出外,除了帶備旅行的必需品之外,他們更可以攜帶少量大麻。

機場表示,隨著加州64號提案娛樂用大麻合法化,21歲或以上的旅客可以合法攜帶不超過28.5克的大麻,和8克的濃縮大麻。

不過,根據聯邦法例,攜帶大麻仍屬違法,而負責安檢的運輸安全局人員隸屬聯邦政府,他們發現有人攜帶大麻,會把個案轉交當地執法部門。

而洛杉磯國際機場警局發言人則表示,他們不會作出拘捕或充公大麻,另外旅客也要確認他們的目的地是否容許大麻合法化,以免到埗就被拘捕。

