律師稱Dao受腦震盪兼鼻骨損裂 丟兩隻牙（視頻）

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在聯合航空一客機上，被警員強行拉下機的亞裔醫生David Dao，其代表律師週四召開記者會，稱Dao在過程中受到嚴重腦震盪，鼻骨損裂，丟掉兩隻牙。

代表律師Thomas Demetrio表示，Dao已出院，但仍要接受重整治療。

事發於聯合航空週日從芝加哥出發往肯塔基州Louisville市的航班，69歲的Dao因為拒絕應聯合航空職員的要求下機，遭職員傳召的航空警員強行拉下機，相關視頻上載社交網體後，引起全球嘩然。

Dao育有5名子女，在記者會上，Dao其中一名女兒Crystal Pepper說，家人知悉所發生的事後感到”可怖、震驚和噁心”，而對過程被拍下兼在網上瘋傳，令她更感憤怒。

律師表示，他很可能會代表Dao向聯合航空提出訴訟，他更指稱，航空公司，尤其是聯合航空，曾長期”欺凌”乘客。

事件曝光後，也讓各界關注到駐守芝加哥兩大機場的一支航空警隊小組，這支小組並不隸屬正規警隊，航警的受訓也不及正規警員，也不可以在機場內攜帶槍械，涉及事故的3名航警已被停職。

當地有官員質疑，航警有權在客運大樓或行李認領區執法，但他們應無權上機執法。

芝加州目前僱有約300名航警，年薪介乎5萬元至88,000元，每年為市府帶來約1,900萬元開支，他們其實是市府僱員，並非隸屬芝加哥警局。

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