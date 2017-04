律師稱Dao受腦震盪兼鼻骨損裂 丟兩隻牙（視頻）

By

【KTSF】

在聯合航空一客機上,被警員強行拉下機的亞裔醫生David Dao,其代表律師週四召開記者會,稱Dao在過程中受到嚴重腦震盪,鼻骨損裂,丟掉兩隻牙。

代表律師Thomas Demetrio表示,Dao已出院,但仍要接受重整治療。

事發於聯合航空週日從芝加哥出發往肯塔基州Louisville市的航班,69歲的Dao因為拒絕應聯合航空職員的要求下機,遭職員傳召的航空警員強行拉下機,相關視頻上載社交網體後,引起全球嘩然。

Dao育有5名子女,在記者會上,Dao其中一名女兒Crystal Pepper說,家人知悉所發生的事後感到”可怖、震驚和噁心”,而對過程被拍下兼在網上瘋傳,令她更感憤怒。

律師表示,他很可能會代表Dao向聯合航空提出訴訟,他更指稱,航空公司,尤其是聯合航空,曾長期”欺凌”乘客。

事件曝光後,也讓各界關注到駐守芝加哥兩大機場的一支航空警隊小組,這支小組並不隸屬正規警隊,航警的受訓也不及正規警員,也不可以在機場內攜帶槍械,涉及事故的3名航警已被停職。

當地有官員質疑,航警有權在客運大樓或行李認領區執法,但他們應無權上機執法。

芝加州目前僱有約300名航警,年薪介乎5萬元至88,000元,每年為市府帶來約1,900萬元開支,他們其實是市府僱員,並非隸屬芝加哥警局。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。