小特朗普與俄女律師會晤 在場第8人身分曝光

By

【KTSF 張麗月報導】

去年6月美國大選之前,小特朗普與俄羅斯女律師在特朗普大樓會面,當時共有8個人出席,有份參加會談,充當翻譯的第8個人的身份現已公開。

去年6月在紐約Trump Tower,小特朗普及俄國女律師會晤,一共有8個人在場。

第8個在場的人是俄國Crocus地產集團的資深副總裁艾克-卡維拉茨(Ike Kaveladze),他的律師證實,調查通俄案的獨立檢察官穆勒已經主動聯絡他們,而他們會充份與檢察官合作。

律師說,卡維拉茨與俄國政府無關係,他當日是應集團大老闆阿拉斯-阿格拉羅夫的家人請求而出席,而當日的會晤是由阿格拉羅夫父子安排,搭線人是英國音樂界人士Rob Goldstone。

Goldstone發給小特朗普的電郵說,俄國政府支持朗普,女律師是俄國政府的人,手上有來自俄國檢察官的希拉莉的黑材料。

小特朗普回覆說他樂見其事,隨後同特朗普的女婿及選務經理去赴約,在會晤中還有翻譯員薩莫佐諾夫,及有前俄軍人員阿克明辛。

小特朗普強調,會中談收養俄國兒童計劃,女律師就說,沒有談美國大選,而是談制裁問題,又說自己沒有黑材料,是小特朗普太渴望取得希拉莉黑材料,而錯誤以為她有料到。

被視為俄國軍情人員的阿克明辛就向媒體透露,被女律師臨時拉去開會 ,見到女律師帶了民主黨金主的檔案到場,並留下擋案。

有政界人士指出,如果小特朗普等人有碰過這些檔案,就是觸犯法律,在他們會晤後不久,傳出民主黨全國委員會的電腦被黑侵,維基解密網站開始爆料,陸逐放出民主黨最高層內部的競選機密信息。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。