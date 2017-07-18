小特朗普與俄女律師會晤 在場第8人身分曝光

By

【KTSF 張麗月報導】

去年6月美國大選之前，小特朗普與俄羅斯女律師在特朗普大樓會面，當時共有8個人出席，有份參加會談，充當翻譯的第8個人的身份現已公開。

去年6月在紐約Trump Tower，小特朗普及俄國女律師會晤，一共有8個人在場。

第8個在場的人是俄國Crocus地產集團的資深副總裁艾克-卡維拉茨（Ike Kaveladze），他的律師證實，調查通俄案的獨立檢察官穆勒已經主動聯絡他們，而他們會充份與檢察官合作。

律師說，卡維拉茨與俄國政府無關係，他當日是應集團大老闆阿拉斯-阿格拉羅夫的家人請求而出席，而當日的會晤是由阿格拉羅夫父子安排，搭線人是英國音樂界人士Rob Goldstone。

Goldstone發給小特朗普的電郵說，俄國政府支持朗普，女律師是俄國政府的人，手上有來自俄國檢察官的希拉莉的黑材料。

小特朗普回覆說他樂見其事，隨後同特朗普的女婿及選務經理去赴約，在會晤中還有翻譯員薩莫佐諾夫，及有前俄軍人員阿克明辛。

小特朗普強調，會中談收養俄國兒童計劃，女律師就說，沒有談美國大選，而是談制裁問題，又說自己沒有黑材料，是小特朗普太渴望取得希拉莉黑材料，而錯誤以為她有料到。

被視為俄國軍情人員的阿克明辛就向媒體透露，被女律師臨時拉去開會 ，見到女律師帶了民主黨金主的檔案到場，並留下擋案。

有政界人士指出，如果小特朗普等人有碰過這些檔案，就是觸犯法律，在他們會晤後不久，傳出民主黨全國委員會的電腦被黑侵，維基解密網站開始爆料，陸逐放出民主黨最高層內部的競選機密信息。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。