聯航苦主：被趕下機經歷比在越南走難更可怕（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

聯合航空趕客落機事件,代表苦主David Dao的律師指,Dao失去兩隻牙和被打崩鼻,他準備控告聯航,對於連日來的風波,聯航集團總裁聲言不會辭職。

Dao醫生的律師週四召開記者會,Dao的女兒有出席,但Dao本人就無現身。

律師說,Dao在事件中受到震盪,失去兩隻門牙和鼻部受傷,他指控航空業長久以來欺負乘客。

Dao代表律師Thomas Demetrio說:”他說在機上被拖行,比他從越南走難到美國的經歷更可怕。”

Dao現時已出院,但需要做手術重建面貌 。

Dao是在上星期日晚坐聯航班機,準備由芝加哥飛去肯塔基州,當時飛機超賣爆滿,有4名聯航職員臨時要上機,聯航出到800元旅遊代用券及酒店住宿,都沒有乘客願意讓位,最後透過電腦揀人落機。

Dao 是被選中的乘客之一,但他拒絕下機 ,聯航叫警員上機強行將他拖走,期間雙方有衝突,Dao受傷,過程被其他乘客用手機拍下,片段在網上瘋傳,引起極大迴響,紛紛指責聯航粗暴對待乘客,也令聯航的形象插水。

週四再有新的片段出現,是坐在David Dao 座位後一排的乘客拍攝,當時是聯航一名經理人員跟Dao協商,要他讓位,但Dao 搖頭,他說:”我不會離開,你可以拖走我,我不會離開。”

拍下片段的乘客說,Dao 當時語氣平靜。

聯航集團總裁Oscar Munoz曾多次公開向Dao及他的家人道歉 ,並要修改有關政策,今後不再叫警員上機趕人,他週四強調不會辭職。

在週四的記者會後,聯航發表聲明強調,總裁和公司已經多次致電給Dao道歉,總裁本人也曾經留言給Dao,但Dao的律師和他的家人就表示,無聽過聯航任何消息。

負責驅趕Dao的三名執法人員已暫時中止職務,航空專員Ginger Evans在芝加哥市議會上說,執法人員有權登上飛機,但之後發生何事正在調查中。

