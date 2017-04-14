聯航苦主：被趕下機經歷比在越南走難更可怕（視頻）

【KTSF 張麗月報導】
聯合航空趕客落機事件，代表苦主David Dao的律師指，Dao失去兩隻牙和被打崩鼻，他準備控告聯航，對於連日來的風波，聯航集團總裁聲言不會辭職。
Dao醫生的律師週四召開記者會，Dao的女兒有出席，但Dao本人就無現身。
律師說，Dao在事件中受到震盪，失去兩隻門牙和鼻部受傷，他指控航空業長久以來欺負乘客。
Dao代表律師Thomas Demetrio說：”他說在機上被拖行，比他從越南走難到美國的經歷更可怕。”
Dao現時已出院，但需要做手術重建面貌 。
Dao是在上星期日晚坐聯航班機，準備由芝加哥飛去肯塔基州，當時飛機超賣爆滿，有4名聯航職員臨時要上機，聯航出到800元旅遊代用券及酒店住宿，都沒有乘客願意讓位，最後透過電腦揀人落機。
Dao 是被選中的乘客之一，但他拒絕下機 ，聯航叫警員上機強行將他拖走，期間雙方有衝突，Dao受傷，過程被其他乘客用手機拍下，片段在網上瘋傳，引起極大迴響，紛紛指責聯航粗暴對待乘客，也令聯航的形象插水。
週四再有新的片段出現，是坐在David Dao 座位後一排的乘客拍攝，當時是聯航一名經理人員跟Dao協商，要他讓位，但Dao 搖頭，他說：”我不會離開，你可以拖走我，我不會離開。”
拍下片段的乘客說，Dao 當時語氣平靜。
聯航集團總裁Oscar Munoz曾多次公開向Dao及他的家人道歉 ，並要修改有關政策，今後不再叫警員上機趕人，他週四強調不會辭職。
在週四的記者會後，聯航發表聲明強調，總裁和公司已經多次致電給Dao道歉，總裁本人也曾經留言給Dao，但Dao的律師和他的家人就表示，無聽過聯航任何消息。
負責驅趕Dao的三名執法人員已暫時中止職務，航空專員Ginger Evans在芝加哥市議會上說，執法人員有權登上飛機，但之後發生何事正在調查中。
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